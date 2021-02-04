Жителю Карелии заменили условное наказание на колонию строгого режима

Питкярантский городской суд рассмотрел представление уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного наказания 36-летнему жителю района, сообщает прокуратура Карелии.

Суд установил, что ранее мужчина был осужден за кражу к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

За время испытательного срока он неоднократно нарушал порядок и условия отбывания наказания, а именно: не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения общественного порядка.

За эти нарушения постановлениями Питкярантского городского суда испытательный срок был продлен на 3 месяца, дополнительно были возложены обязанности пройти курс психокоррекции и обследование у врача-нарколога. Однако мужчина выводов для себя не сделал и поведение не изменил. В ходе рассмотрения представления, осуждённый факты нарушений признал, но с отменой условного осуждения не согласился, а попросил дать возможность отбыть испытательный срок в установленном ранее порядке и обещал исправиться. Питкярантский городской суд на это не пошел и направил мужчину для отбывания наказания в колонию строгого режима. Постановление суда в законную силу пока не вступило.