Мэрия Петрозаводска попросила горожан не засорять канализацию

Мэрия Петрозаводска попросила горожан использовать канализацию только по прямому назначению и не бросать в унитазы различные предметы - влажные салфетки, ватные палочки, диски, детские подгузники, средства личной гигиены, остатки пищи, окурки, наполнители для кошачьих туалетов и другой бытовой и строительный мусор. Такие действия неизбежно влекут за собой засоры, которые приводят к авариям на коммунальных сетях, отметили в администрации.

Подобные действия горожан в январе привели к выходу из строя сразу двух насосных станций на Древлянке. При их восстановлении в системе находили не только средства гигиены, но даже текстиль.

«Канализационная система устроена таким образом, что предназначена лишь для растворимых в воде отходов. Любую, даже самую небольшую влажную салфетку, работникам коммунальных служб приходится извлекать из специализированных улавливателей на трубах вручную. Предметы, которым удается проскочить в механизмы канализационных насосных станций, выводят оборудование из строя. При их остановке происходят аварии, которые могут повлечь за собой затопление квартир, подвалов, подъездов многоквартирных домов, дворовых территорий», - отметили в мэрии города. Фото santehmoll.ru