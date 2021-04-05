05 апреля 2021, 19:42
Общество

Жители Карелии смогут наблюдать метеорный поток Лириды

Пик метеорного дождя придется на ночь с 21 на 22 апреля

Во второй половине апреля жители Карелии смогут наблюдать первый метеорный поток этой весны - Лириды. О предстоящем астрономическом событии сообщили в Московском планетарии.

Лириды - это ежегодное астрономическое явление, в процессе которого Земля проходит сквозь шлейф пыли кометы C/1861 G1 Тэтчер. Частицы кометной пыли при вхождении в атмосферу планеты сгорают и проявляются на небе яркими вспышками без заметных хвостов.

Метеорный дождь обычно начинается 16 апреля, в этом году его пик приходится на ночь с 21 на 22 апреля. Ожидается до 18 метеоров в час. Фото myseldon.com

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Метки: 
лириды
метеорный поток
астрономия
небо
московский планетарий