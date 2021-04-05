Жители Карелии смогут наблюдать метеорный поток Лириды

Во второй половине апреля жители Карелии смогут наблюдать первый метеорный поток этой весны - Лириды. О предстоящем астрономическом событии сообщили в Московском планетарии.

Лириды - это ежегодное астрономическое явление, в процессе которого Земля проходит сквозь шлейф пыли кометы C/1861 G1 Тэтчер. Частицы кометной пыли при вхождении в атмосферу планеты сгорают и проявляются на небе яркими вспышками без заметных хвостов.

Метеорный дождь обычно начинается 16 апреля, в этом году его пик приходится на ночь с 21 на 22 апреля. Ожидается до 18 метеоров в час. Фото myseldon.com