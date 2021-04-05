Массовые проверки на дорогах пройдут во вторник в Петрозаводске

Во вторник, 6 апреля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Водителей ждут массовые проверки на дорогах, сообщает Госавтоинспекция карельской столицы.

В ГИБДД отметили, что с начала года в Петрозаводске от управления отстранены 150 нетрезвых горожан.

Инспекторы напоминают, что за пьяную езду предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. При повторном нарушении наступает уже уголовная ответственность.

Жителей карельской столицы просят сообщать о нетрезвых людях, садящихся за руль. Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44. Фото источника