12 ноября 2025, 14:56
Жители Карелии чаще летали в Москву, чем города-курорты
Более 75 тысяч человек слетали из Петрозаводска в различные города России
фото «Петрозаводск говорит»
Петрозаводский аэропорт назвал самые популярные у жителей Карелии авианаправления. С начала года воздушная гавань обслужила более 75 тысяч пассажиров.
В лидерах среди авианаправлений – Москва, в столицу из Петрозаводска слетали 38 582 пассажира.
Вторым по популярности направлением стал Калининград. В город на Балтике слетали 9 720 пассажиров. Третьем место у Минеральных Вод - 8 820 пассажиров.
В Сочи из Карелии самолетом отправилось всего 4 510 пассажиров, чуть меньше в Казань - 4 290 пассажиров.
Ранее мы писали, что в 2026 году из Карелии начнет летать самолет в Белоруссию.