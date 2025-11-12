Жители Карелии чаще летали в Москву, чем города-курорты

Петрозаводский аэропорт назвал самые популярные у жителей Карелии авианаправления. С начала года воздушная гавань обслужила более 75 тысяч пассажиров.

В лидерах среди авианаправлений – Москва, в столицу из Петрозаводска слетали 38 582 пассажира.

Вторым по популярности направлением стал Калининград. В город на Балтике слетали 9 720 пассажиров. Третьем место у Минеральных Вод - 8 820 пассажиров.

В Сочи из Карелии самолетом отправилось всего 4 510 пассажиров, чуть меньше в Казань - 4 290 пассажиров.

Ранее мы писали, что в 2026 году из Карелии начнет летать самолет в Белоруссию.