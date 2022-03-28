Житель Сортавалы повредил шины чужого авто и угрожал полицейскому

Признание вины и объяснения деяний под влиянием паров Бахуса не помогли жителю Сортавалы. За поврежденные шины чужой машины и угрозы применения насилия в адрес полицейских его ожидает суд – ему вменяется статья 318 УК РФ «угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Как рассказали в следственном отделе Сортавалы, расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины завершено. По данным следствия, в конце прошлого года сотрудники полиции по вызову женщины прибыли на место происшествия. По словам заявительницы пьяный хулиган порезал шины колес ее автомобиля. Но обвиняемому в противоправных действиях этого показалась мало, и он публично высказал в адрес сотрудников полиции угрозу применения насилия.

В настоящее время следователями проведен комплекс следственных действий, установлены обстоятельства произошедшего. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении, объяснил свои противоправные действия алкогольным опьянением. Но обвинение уже утверждено, материалы отправлены в суд. Мужчине может грозить от штрафа в размере до двухсот тысяч до лишения свободы на срок до пяти лет. Фото: pixabay.com/ru.