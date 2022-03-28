Девушка явилась с ружьем в детский сад и устроила стрельбу

Как сообщает Следственный комитет, в Красноярске 19-летняя девушка из ружья застрелила отца, а затем пришла в детский сад. Ее смогла остановить воспитательница. Но выстрел все же прозвучал. Никто не пострадал. Допросить девушку следователям пока не удалось – она в неадекватном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

Полина Дворкина ворвалась в сад №31 сегодня утром, в руках у нее было помповое ружье MP 135, в карманах – 20 патронов, детализирует ситуацию информационный ТГ-канал База.

Воспитатель заметила под полой пальто оружие и попыталась его выхватить. Произошел выстрел, пуля попала в стену, дети не пострадали. Причины поступка Дворкиной пока неизвестны – следователи не могут ее допросить из-за неадекватного состояния. Однако несколько дней назад она уже приходила в это учреждение устраиваться на работу, но из-за отсутствия вакансий ей отказали. Скриншот видео СК РФ.