Житель Карелии повредил автомобиль знакомой и сорвался на полицейских

В Сортавале завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в угрозе применения насилия в отношении полицейских, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, в декабре 2021 года стражи порядка приехали по вызову в один из дворов. Полицию вызвала женщина. Она пожаловалась, что некий мужчина режет шины на ее автомобиле.

Обвиняемый, будучи пьяным, публично высказал угрозу применения насилия в отношении приехавших полицейских.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com/fsHH