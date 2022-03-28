После гибели электрослесаря в Карелии его коллеге назначили штраф

В Кемском районе завершено расследование дела в отношении электрослесаря, которого обвиняли в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагедия произошла 20 января на Путкинской ГЭС в Кеми. 33-летний электрослесарь при обслуживании электроустановок получил удар током, в результате чего наступила его смерть.

Следствие выяснило, что коллега погибшего, электрослесарь пятого разряда, ответственный за безопасное проведение работ, не обеспечил мероприятия по охране труда, в результате чего и произошла трагедия.

«В связи с тем, что подследственный ранее не судим, признал свою вину, чистосердечно раскаялся в содеянном и загладил причиненный вред, решением Кемского городского суда Республики Карелия ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей», - отметили в СК. Фото: pixabay.com/422737