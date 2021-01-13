13 января 2021, 11:47
Житель Олонца так расстроился, что разбил чужое имущество
Молодой человек обязался возместить ущерб, но уголовное дело уже возбуждено
В полицию Олонца поступило заявление от сотрудников одной из городских организаций, сообщает МВД Карелии.
Неизвестное лицо повредило световую табличку, установленную на здании. Ущерб составил около 10 000 рублей
Полицейские выяснили, что к происшествию причастен 21-летний олончанин. По словам молодого человека, он не справился с эмоциями из-за ссоры с подругой и выместил агрессию на световом коробе.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый обязался возместить нанесенный ущерб.
Фото с сайта olonec.ru