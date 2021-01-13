Петрозаводчанин едва не потерял машину из-за долгов

В отношении петрозаводчанина Р. велось сводное исполнительное производство о взыскании фискальных платежей на общую сумму около 240 000 рублей, сообщает УФССП Карелии.

Должник не уведомил сотрудника службы судебных приставов о том, что у него имеется движимое имущество. Однако, после запроса в ГИБДД г. Петрозаводска, было установлено, что за Р. зарегистрирована машина Mazda.

Приставы автомобиль нашли и установили третье лицо, которым эксплуатировалось транспортное средство. Автомашина была изъята, арестована и помещена на специальную стоянку.

Спустя всего пять дней объявился собственник, он же — должник и погасил задолженность в полном объеме.

Фото с сайта r10.fssp.gov.ru