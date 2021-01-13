13 января 2021, 10:16
Пьяный водитель опрокинул грузовик на трассе в Карелии
«Мерседес» не удержался на дороге Тикша-Ледмозеро-Костомукша и полетел в кювет
Вечером 12 января в Сегежском районе грузовик «Мерседес» опрокинулся в кювет. Авария случилась на федеральной автодороге Тикша-Ледмозеро-Костомукша.
По сообщению Госавтоинспекции, водитель грузовика съехал в кювет, наехал на дерево и опрокинулся. В аварии пострадал 43-летнийкостомукшанин. Его госпитализировали.
Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина находился в состоянии опьянения. (фото Госавтоинспекция РК)