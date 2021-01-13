13 января 2021, 10:16
Происшествия

Пьяный водитель опрокинул грузовик на трассе в Карелии

«Мерседес» не удержался на дороге Тикша-Ледмозеро-Костомукша и полетел в кювет

Вечером 12 января в Сегежском районе грузовик «Мерседес» опрокинулся в кювет. Авария случилась на федеральной автодороге Тикша-Ледмозеро-Костомукша.

По сообщению Госавтоинспекции, водитель грузовика съехал в кювет, наехал на дерево и опрокинулся. В аварии пострадал 43-летнийкостомукшанин. Его госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина находился в состоянии опьянения. (фото Госавтоинспекция РК)

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ДТП
авария
опьянение
новости Карелии
ГИБДД
Сегежский район