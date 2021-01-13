Пьяный водитель опрокинул грузовик на трассе в Карелии

Вечером 12 января в Сегежском районе грузовик «Мерседес» опрокинулся в кювет. Авария случилась на федеральной автодороге Тикша-Ледмозеро-Костомукша.

По сообщению Госавтоинспекции, водитель грузовика съехал в кювет, наехал на дерево и опрокинулся. В аварии пострадал 43-летнийкостомукшанин. Его госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина находился в состоянии опьянения. (фото Госавтоинспекция РК)