Житель Мурманской области погиб в жуткой аварии на севере Карелии

На севере Карелии накануне произошла смертельная авария. 39-летний житель Мурманской области не выжил в столкновении автомобилей «Ниссан» и «Ауди».

ДТП случилось 12 января в Лоухском районе на трассе «Кола». По предварительной информации, водитель автомобиля «Ниссан» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Ауди А8».

Водитель автомобиля «Ниссан» получил травмы, от которых умер в больнице. Также пострадали жители Санкт-Петербурга, сообщили в ГИБДД. 43-летний водитель «Ауди» и 41-летняя пассажирка были госпитализированы. (фото Госавтоинспекция РК)