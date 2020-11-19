Женщина сделала уборку на кухне и разбогатела

Жительница канадской провинции Британская Колумбия во время уборки на кухне обнаружила три лотерейных билета, о которых совсем забыла. Женщина проверила купоны, и оказалось, что один из них принес ей большой выигрыш, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание UPI.

Розыгрыш лотереи прошел еще 7 октября. С тех пор Кэролин Бауэр даже не вспоминала о том, что приобрела билеты. Между тем, один из них принес женщине 45 тысяч канадских долларов (2,6 миллиона рублей).

Два других тоже оказались выигрышными: один дал ей право бесплатно сыграть еще раз, а другой принес один канадский доллар (58 рублей).

«Это невероятно, мне пришлось ущипнуть себя, чтобы поверить», - призналась победительница. Фото riskmedia.co.uk