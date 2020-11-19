Назван верный ранний признак рака поджелудочной железы

Доктор Майкл Уоллес рассказал о достижениях медицины в области раннего выявления рака поджелудочной железы. Слова зарубежного специалиста приводит «Российская газета».

Так, врач отметил, что благодаря технологии МРТ сегодня врачи могут идентифицировать кисты поджелудочной железы, небольшие мешкообразные карманы с жидкостью, которые также могут увеличивать риск развития онкологии.

Помимо этого, Уоллес обратил внимание на признак, который помогает врачам обнаруживать злокачественные опухоли на ранних стадиях. Речь идет о диабете, который выявляют у человека, у которого нет вредных привычек, избыточного веса, и который следит за своим питанием.

«То есть, диабет появляется там, где его не ожидали. В этих случаях рак поджелудочной железы фактически и вызывает диабет», - уточнил Уоллес. Фото yaizakon.com.ua