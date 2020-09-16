Женщина поймала на самодельную удочку 136-килограммовую рыбу

Жительница американского штата Техас Джози Сильва поймала с берега акулу весом 136 килограммов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на западные СМИ.

37-летняя американка рассказала, что использовала самодельную удочку. По словам женщины, борьба с хищницей продолжалась 45 минут, и победить ее оказалось непросто. Тем не менее, рыбачка справилась и вытащила акулу на берег.

После того, как рыбина оказалась на берегу, Сильва измерила ее. Длина акулы составляла три метра, а вес - 136 килограммов. После измерений рыба была выпущена в океан.