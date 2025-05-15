15 мая 2025, 17:37
Женщина пострадала на пожаре в Соломенном
Спасатели час боролись с огнем, охватившим жилой дом в Петрозаводске
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности
Загоревшийся жилой дом в Петрозаводске смогли потушить. О ликвидации пожара в Соломенном на улице Новая рассказали в госкомитете Карелии по безопасности.
Спасателей вызвали в 15:09. Полыхало на площади 100 кв.м. В доме горела крыша, перекрытия. Огонь мог перекинуться на дома поблизости. С серьезным пожаром боролись больше 20 спасателей. Ликвидировать возгорание дома смогли к 16:10.
Одна женщина получила ожоги, но ехать в больницу не захотела. © «Петрозаводск говорит»