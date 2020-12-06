Желание покататься на чужом велосипеде обернулось уголовным делом

Жительница Кемского района оставила свой велосипед возле подъезда, а утром она его не обнаружила на своем месте. Причиненный ущерб женщина оценила в более чем пять тысяч рублей, сообщает МВД по Карелии.

Оперативники выяснили, что к пропаже двухколесного транспортного средства причастен 19-летний местный житель. Молодой человек с приятелем ранним утром проходили мимо и заприметили велосипед, оставленный без присмотра. Молодой человек взял его, чтобы покататься, а потом бросил.

Велосипед нашли. А по факту кражи возбудили уголовное дело. (фото news.ykt.ru)