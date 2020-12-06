Продавцы с жителями Мелиоративного вытрясли из грабителя конфеты

Работники магазина в поселке Мелиоративный в Прионежском районе сообщили о преступлении в полицию. Днем в магазин зашел молодой покупатель, который попытался вынести шести коробок конфет. Продавцы попытались сами задержать грабителя. На входе им удалось вытрясти из-под одежды покупателя часть коробок.

Затем события происходили на улице. К работникам подключились местные жители. Тем не менее злоумышленнику удалось скрыться. Похищенные сладости оказались разбросаны и растоптаны. Ущерб составил 2 400 рублей, рассказали в полиции.

Подозреваемым в попытке грабежа оказался ранее судимый 19-летний петрозаводчанин. С его слов, он похитил конфеты для девушки. С фигуранта уголовного дела взяли подписку о невыезде. (фото 1prime.ru)