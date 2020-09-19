Завершается ремонт многострадальной лестницы на улице Вольной

В Петрозаводске подходит к концу ремонт лестничного спуска на улице Вольной. Работы велись практически все лето и весь сентябрь.

Как сообщили в пресс-службе мэрии карельской столицы, рабочие смонтировали гранитные ступени, установили бордюр и уложили на верхней площадке плиты из натурального камня. На месте готовят фундамент под металлические поручни.

Напомним, ранее мэрия отказалась принимать у подрядчика бетонное основание спуска. Из-за этого его пришлось демонтировать и заливать заново, в результате чего работы заметно отстали от графика. В мэрии пообещали применить к подрядчику штрафные санкции.

Работы на объекте ведутся в рамках подготовки к столетнему юбилею Карелии.