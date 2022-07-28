Застройщик показал, как выглядит душ для собак в многоэтажном доме

Весной и осенью прогулки с собакой в Петрозаводске превращаются в квест. И если обойти самые грязные лужи на улице еще получится, то вот не принести в дом песок – задача почти не выполнимая. Конечно, пса можно помыть в ванне. Но потом придется обработать и ванну дезинфицирующими средствами. Если легкомысленно махнуть рукой на купание и ограничиться вытиранием лап, можно обнаружить настоящую песочницу, скажем, в постели.

Именно поэтому строительная компания «Нова» для жилого комплекса «Карельский» на Кукковке разработала проект лапомоек в холлах. Стационарный «собачий душ» позволяет поддерживать и чистоту в квартире, и лапы питомцев в здоровом состоянии, ведь вода смывает не только грязь, но и реагенты, и вредные вещества с кожи и шерсти собак.

Мытье лап кажется такой мелочью. Но именно такие мелочи делают жизнь комфортной и удобной.

Жилой комплекс «Карельский» - это место, где комфорту придают большое значение. Для него выбрали самые удобные и популярные планировки. Здесь есть двух-, трехкомнатные квартиры, есть небольшие студии. В «Карельском» есть подземные и крытые парковочные места, кладовые, колясочные.

Первый дом уже построен. Два других будут сданы в течение полутора-двух лет. При этом цены на квартиры – фиксированные. Пока действует ипотека с господдержкой, покупка жилья в «Карельском» является хорошим вложением – свободные квартиры пока еще есть.

Узнать подробнее о ЖК «Карельский» можно на сайте застройщика и по телефону 59-47-47.

А увидеть холлы первого дома и саму лапомойку можно на видео, где очаровательные четвероногие эксперты Ричи и Арчи тестируют удобства для собак.

Проектная документация – на сайте наш.дом.рф/

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