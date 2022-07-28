Потребительский кредит: условия выдачи и топовые варианты

Существуют житейские проблемы, единственным способом разрешения которых является только оформление потребительского кредита.

Покупка большого количества строительных материалов, внезапная поломка автомобиля, срочный выкуп туристической поездки и прочие ситуации невозможно устранить без вложения определенной суммы.

Для быстрого и удобного поиска подходящего варианта можно воспользоваться услугами сервиса Bankiros.ru, на сайте которого собраны предложения всех банков России и где можно оформить потребительский кредит на выгодных условиях.

Чем удобен поиск через агрегатор

Основным преимуществом поиска подходящего варианта кредита через агрегатор является экономия времени и сил. Все актуальные предложения банков РФ собраны в одном разделе, что существенно упрощает и ускоряет поисковой процесс. Более того, на сайте используется «умная» система поиска, благодаря которой можно выбирать подходящие варианты продукта в автоматическом порядке.

После завершения поиска система выведет на экран те варианты, которые максимально соответствуют заявленным требованиям. Благодаря такому подходу можно будет сравнить и быстро выбрать наиболее приемлемый из них.

ТОП-3 предложения на рынке в июле 2022 года

Как и на других подобных сервисах, на сайте агрегатора Bankiros.ru есть топовые предложения, которые востребованы чаще. Например, потребительский кредит от ПСБ, по предложению которого доступна сумма до 5 млн. рублей на период до 84 месяцев по ставке от 5.5%. Или кредитная карта Платинум от Тинькофф с кредитным лимитом до 700 тыс.руб и процентной ставкой от 12% и выше на срок до 60 месяцев. Карта может быть доставлена по адресу. Или кредит наличными от Почта Банк. Такой кредит позволяет получить в долг до 5 млн. рублей на 84 месяца по ставке от 5.9%. Есть много других предложений.

Условия выдачи кредитов в разных банках могут отличаться. Если одно учреждение лояльно к клиентам с плохой кредитной историей, то в другом получить деньги в долг имеющим испорченную репутацию будет просто невозможно. Поэтому перед тем, как обратиться в банк, обязательно уточните, на каких условиях учреждение готово сотрудничать с клиентами, и какие категории заемщиков всегда получают отказ.

На правах рекламы. Акционерное Общество «Тинькофф Банк», лицензия № 2673 от 24.03.2015. ПАО "Промсвязьбанк", лицензия № 3251 от 17.12.2014. АО «Почта Банк», лицензия № 650 от 25.03.2016