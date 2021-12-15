За коммунальное хозяйство вместо Бекелева будет отвечать Мизинкова

Освободившееся кресло вице-мэра, председателя городского комитета по ЖКХ пустовало недолго. Вместо уволившегося 15 декабря Андрея Бекелева коммунальное хозяйство возьмет в свои руки Юлия Мизинкова. Информацию о своем назначении она подтвердила в беседе с ИА «Республика».

Мизинкова в последнее время работала на в должности заместителя министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

Ранее она работала в мэрии. Сначала отвечала за экологию, с мая 2017 года руководила управлением городского хозяйства, весной 2020 года возглавила МФЦ, а затем перешла на работу в правительство. (фото скриншот видео vk.com)