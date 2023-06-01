Wildberries упростил процедуру возврата денег за бракованный товар

Популярный маркетплейс упростил процедуру возврата денег за обратную доставку бракованного товара. Соответствующее сообщение появилось в телеграмм-канале Wildberries.

Клиентам больше не нужно будет обращаться в службу поддержки для оформления возврата денег за обратную доставку товара с дефектом.

«Если вы получили товар с браком или по ошибке было доставлено не то - верните эту вещь менеджеру пункта выдачи или курьеру, указав на дефект. Наш сотрудник сделает пометку в своем рабочем интерфейсе, а после того как вещь поступит на наш склад и подтвердится брак стоимость обратной логистики автоматически вернется на ваш баланс в личном кабинете»,

- говорится в сообщении маркетплейса. В компании пояснили, что эти средства можно использовать для покупок на Wildberries или перевести на банковскую карту.

Владельцы интернет-площадки обещают дорабатывать функционал и улучшать сервис. // фото «Петрозаводск говорит»