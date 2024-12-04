Выбор редакции: новый штраф в Карелии, родители вступились за тренера
В Надвоицах из кранов с горячей водой течет непонятная жижа. Роспотребнадзор с четверга и в течение 10 дней будет брать пробы воды.
Родители встали на защиту тренера из Сортавалы, чей воспитанник получил серьезную травму во время занятий в бассейне. Многие полагают, что ответственность за происшествие нельзя перекладывать исключительно на тренера.
Новый штраф могут ввести в Карелии. Наказывать хотят тех, кто мешает мусоровозам подъехать к контейнерной площадке. Нарушителям может грозить как предупреждение, так и штраф. Проект рассмотрят в ближайшие дни.
55-летний петрозаводчанин-токарь получил тяжелые травмы при работе на станке. Организована проверка по факту травмирования сотрудника одного из предприятий.
В пойманной в карельских водоемах рыбе нашли мышьяк и червей.
До Нового года остается 27 дней. Карельскую столицу начали украшать к любимому празднику. Скоро откроются и базары с живыми елками.
Декабрь пока не обрадует обилием пушистого снега и морозом.
Гостья из леса объявилась еще в одном районе Петрозаводска. Лису заметили в Соломенном.
Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.