Россиян предупредили об опасности использования смартфона на зарядке

Сон рядом со смартфоном, который находится на зарядке, может обернуться трагическими последствиями. Все из-за того, что литий-ионные аккумуляторы в них могут взорваться.

Как предупреждают эксперты, телефон может взорваться на зарядке, если гаджет лежит под подушкой, тогда тепло не сможет рассеиваться и устройство нагреется сильнее. Повысить риск возгорания могут и неоригинальные и дешевые зарядные устройства, пишет «Газета.Ru».

К перегреву может привести недостаток вентиляции, например, когда гаджет лежит под подушкой или одеялом. Эксперты рекомендуют заряжать свой телефон на ровной и хорошо проветриваемой поверхности. Для зарядки пользоваться оригинальными или качественными зарядными устройствами. Специалисты не советуют оставлять гаджет на зарядке на всю ночь, а также рекомендуют не пользоваться устройством во время зарядки. // фото freepik.com