Мандариновым коркам нашли применение в хозяйстве

Корки от мандаринов могут пригодиться на кухне. Ими можно почистить микроволновку, считают эксперты «БелНовости».

Корки следует положить в глубокую тарелку, добавить две столовые ложки соды и залить горячей водой. Затем следует все это отправить в микроволновку и греть в течение трех минут. После этого нужно добавить в содовый раствор с корками немного геля для мытья посуды, взять щетку и, временами окуная ее в раствор, протереть внутреннюю поверхность микроволновки.

По мнению экспертов, стенки СВЧ-печи быстро станут чистыми, а результат сохранится не на один день. // фото unsplash.com