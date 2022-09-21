Выбираем лучший кадр сентября конкурса «Карел рыбу ел»

Поскольку конкурс «Карел рыбу ел», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», был продлён до конца сентября, нам предстоит выбрать еще одного финалиста. Напомним, что победители каждого месяца примут участие в розыгрыше суперпризов.

Ранее мы уже опубликовали часть сентябрьских конкурсных работ. Представляем новые фотографии и рассказы, которые прислали нам жители Карелии.

Знакомьтесь:

Юрий Филиппов: «На фото мой внук Володя Дубенюк (8 лет) на рыбалке с мамой и папой в августе 2022 года. Сам забросил блесну и вытащил щуку».

Нина Хомовненко: «Первый раз — он самый сладкий. Как первый поцелуй, первая любовь или первое сентября. Бабочки в животе, адреналин, предвкушение и вулкан эмоций от самого события. Кто-то хочет сохранить в себе пережитые эмоции, аккуратно упаковав их в маленькую коробочку памяти. Другие жадно делятся счастьем, внезапно обрушившимся на них.

Первый в жизни самостоятельный улов. Сын был безмерно счастлив.

— Мама, мама, я рыбу поймал, посмотри!

Дальше миллион вопросов:

— Что мы с ней будем делать? А ещё будет клевать? Как называется эта рыба?

Одним словом — эмоции. Позитивные и яркие.

Лето состоялось.

На фото сын Александр с первым в жизни самостоятельным уловом».

Дина Морева: «Наш папа обожает рыбалку. Вот такое чудо поймал однажды!»

Виктор: «Рыбалкой увлекаюсь с 6 лет, так как родился в лесном посёлке, а теперь рыбалка — мое хобби. Стараюсь не пропустить ни одного выходного. Если выбирать летнюю или зимнюю, то больше нравится зимняя. Смотришь в лунку и думаешь: «Вот клюнет большая рыба, как постараться её вытащить из маленькой лунки?»

Делюсь с вами любимым рецептом.

Салат из копчёной рыбы

300 гр любой копчёной рыбы, 1 морковь, 1 луковица, 2 яйца, растительное масло, майонез, зелень.

Морковь вымыть, очистить и нарезать мелкими кубиками, яйца отварить вкрутую, очистить и порезать кубиками. Лук очистить и тоже нарезать кубиками (ошпарить чтобы не горчил). У рыбы выбрать кости и порезать мелко. Морковь и лук обжарить на растительном масле, все соединить, посолить, поперчить и заправить майонезом. Выложить в кулинарное кольцо и посыпать сверху зелёным луком.

Приятного аппетита!»

Виктория Павлова: «На фото — мой средний сын Денис первый раз видит такую большую рыбу. Мы очень любим жареную щуку, особенно младшая дочурка!»

Мария Пляко: «Вот такую рыбку поймали в Олонецком районе, д. Утозеро. Рыбу любим есть всей семьёй, поэтому рыбалка — любимое занятие в любое время года. На фото Настенька, ей тут 7 месяцев».

Венера Маркиянчик: «Что может быть лучше времени, проведенного на рыбалке! В первую очередь она объединяет человека с природой, чего людям часто не достаёт в жизни. Доказано, что после рыбалки человек всю неделю чувствует себя хорошо. А если еще рыбалка закончилась удачно, то эффект положительных эмоций не сравним ни с чем!»

Голосование за лучший кадр пройдёт в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит» с 21 по 27 сентября. В тот же день будет объявлен победитель — его из числа лидеров выберет редакция. Просто ставьте лайки под понравившимися снимками в альбоме конкурса!

В конце месяца редакция выберет из числа финалистов двух участников, которые получат суперпризы — проживание в течение двух суток для четырёх человек на турбазе «У Викторовича и Николаевича» на Сямозере (первый приз) и двухчасовой квадротур на двоих от турбазы «У Викторовича и Николаевича» (второй приз). Воспользоваться подарочными сертификатами можно будет в период с 15 ноября до 15 декабря 2022 года. Прием работ на конкурс завершён. // Главное фото: Федерико Джампьери на Unsplash

