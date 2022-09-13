Представляем работы новых участников конкурса «Карел рыбу ел»

На конкурс «Карел рыбу ел», который портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» продлили до конца сентября, жители Карелии прислали много новых снимков. Представляем первую часть сентябрьских конкурсных работ.

Знакомьтесь:

Марина Васильева: «Вадим — юный рыбак. Совсем недавно подарили ему спиннинг. Сейчас стал с друзьями все чаще выбираться в лес, на рыбалку да за грибами. Племяшка мой — очень активный парень. И его первый улов порадовал всех. Надеемся, что удачная рыбалка ещё впереди!»

Наталья Порошенкова: «В нашей семье все любят рыбалку, а почему? Приучены с детства. Отец приучил сына, сын вырос и женился, взял жену на озеро, а там и детки, внучата. Улов радует и старого и малого, есть чем похвастаться, кто и как поймал рыбу. Ох, вкусна уха! Копченая рыбка, жаренная всем в радость. Рыбалка — это клёвое дело! У всех своя персональная снасть. Удочка, спиннинг, донка, а сколько разных насадок… Рыбацкие «игрушки» занимают важное место в квартире. Собираемся основательно! Но главное лакомство для рыбки — червячок. Да будет счастлив каждый рыбачок в любое время года!»

Вячеслав Аргатюк: «Вот такую большую щуку мне удалось поймать на маленькой ламбине. Её вес чуть больше трех килограммов!»

Алена Годоева: «Любим рыбалку и зимой, и летом! На фото маленький рыбачок Дима».

Татьяна Ларина: «На снимке мой сын Егор, ему тогда было 10 лет. Очень хотел порыбачить на утренней зорьке. Он на неё попал, всю ночь не спал, боялся прокараулить. В итоге, на озере закинул удочку и благополучно уснул. Но рыбы всё равно наловил. Настоящий карел — даже во сне удочку из рук не выпустил!»

Анна Семёнова: «Утро. Тихая река. На воде два поплавка. Встали с Вовкой до зари… Берегитесь, пескари! Наполняюсь счастьем — клёв! Вот он – первый мой улов! Будут к вечеру сыты все бездомные коты! (с)»

Наталья Шеренкова: «На фото мой сын Никита, ему 9 лет. Он заболел рыбалкой и рыбачит при любой возможности. Замучил папу и дедушку своим энтузиазмом. Завтра мы улетаем в Турцию, на море, так он летит со спиннингом, говорит — без рыбы не вернёмся».

Татьяна Куковская: «Представляю вашему вниманию фото нашего папы, дедушки Станислава Александровича Никонова, жителя старинного вепсского села Шёлтозеро. Наш дедушка — прекрасный семьянин, отличный плотник и уважающий рыбалку человек. Любовь к рыбалке пришла с выходом на пенсию. Промышляет на маленьком озере Пядьярви всегда один, но иногда и внуков берёт. Кошка дома рыбы просит, а этим летом их было три. Как закончится запас, так в снова на рыбалку. И знает когда лучше, и знает какое слово хозяину озера сказать и как поблагодарить. Вот поэтому всегда с рыбой!»

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, до 20 сентября присылайте снимки, на которых запечатлены вы сами или члены вашей семьи во время рыбалки, а также в процессе приготовления или поглощения рыбных блюд. На фотографиях обязательно должны присутствовать люди!

Напишите несколько слов о том, какую роль играет в вашей жизни рыба и рыбалка. Если присылаете фото рыбного блюда, поделитесь рецептом!

Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу) с пометкой «Карел рыбу ел». Не забудьте указать свою фамилию и имя. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Фотографии нужны хорошего качества!

Голосование за лучший кадр пройдет в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит» с 21 по 27 сентября. В конце месяца редакция выберет из числа финалистов двух участников, которые получат суперпризы — проживание в течение двух суток для четырёх человек на турбазе «У Викторовича и Николаевича» на Сямозере (первый приз) и двухчасовой квадротур на двоих от турбазы «У Викторовича и Николаевича» (второй приз). Воспользоваться подарочными сертификатами можно будет в период с 15 ноября до 15 декабря 2022 года.

Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Финалистов выбираем ежемесячно. Пятёрка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр выберет редакция. Победителя каждого месяца ждёт приз!

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Подробности по тел. 53-13-13. // Главное фото: Алексей Туренков на Unsplash