Конкурс «Карел рыбу ел» продлён до конца сентября

Портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» из-за большого количества заявок продлевают конкурс «Карел рыбу ел» до конца сентября. Если вы не успели поучаствовать, ещё есть шанс попытать счастья!

До 20 сентября присылайте снимки, на которых запечатлены вы сами или члены вашей семьи во время рыбалки, а также в процессе приготовления или поглощения рыбных блюд. На фотографиях обязательно должны присутствовать люди!

Напишите несколько слов о том, какую роль играет в вашей жизни рыба и рыбалка. Если присылаете фото рыбного блюда, поделитесь рецептом!

Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу) с пометкой «Карел рыбу ел». Не забудьте указать свою фамилию и имя. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Фотографии нужны хорошего качества!

Голосование за лучший кадр пройдет в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит» с 21 по 27 сентября. В конце месяца редакция выберет из числа финалистов двух участников, которые получат суперпризы — проживание в течение двух суток для четырёх человек на турбазе «У Викторовича и Николаевича» на Сямозере (первый приз) и двухчасовой квадротур на двоих от турбазы «У Викторовича и Николаевича» (второй приз). Воспользоваться подарочными сертификатами можно будет в период с 15 ноября до 15 декабря 2022 года.

Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Финалистов выбираем ежемесячно. Пятёрка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр выберет редакция. Победителя каждого месяца ждёт приз!

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: pxfuel.com