Педагог из Карелии поборется за звание «Учителя года России»

Наталья Усова, учитель русского языка и литературы из лицея №1, претендует на победу в конкурсе «Учитель года России».

Главный педагогический конкурс страны пройдет в Тюмени. 21 сентября состоится торжественное открытие, сообщили в региональном министерстве образования и спорта.

Участникам заключительного этапа масштабного профессионального конкурса педагогов предстоит пройти несколько этапов. Учителя проведут уроки и внеурочные занятия для тюменских школьников, а жюри выберет 15 лауреатов конкурса, который пройдут в следующий тур. Педагоги проведут мастер-класс и ответят на «Вопрос учителю года».

Пятерка призеров поедет в Москву, где на педагогическом совете пообщается с министром просвещения и предложит идеи по развитию системы образования в России.

Имя «Учителя года России-2022» объявят 5 октября в государственном Кремлевском дворце. Победитель станет обладателем большого хрустального пеликана. (фото из личного архива Натальи Усовой)