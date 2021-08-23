Временные отключения теле- и радиовещания произойдут в Карелии

На неделе с 23 по 29 августа в Карелии пройдут временные отключения вещания телевидения и радио. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.

Перерывы в вещании затронут поселки Калевала, Кубово и Софпорог. В Калевале возможны отключения сигнала 24 августа с 14 до 16 часов, в Кубово - в тот же день с 8 до 20 часов. В поселке Софпорог проблемы с теле- и радиотрансляцией возможны 26 августа с 11 до 17 часов.

Временные трудности связаны с плановыми отключениями электроэнергии в населенных пунктах. Фото pixabay.com/mojzagrebinfo