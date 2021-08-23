Пляжи в двух районах Карелии непригодны для купания и отдыха

Как и в прошлые годы, в 2021-м в Карелии не были утверждены официальные пляжи. Но в жаркое лето жители и гости республики отдыхали в излюбленных местах. В Роспотребнадзоре взяли пробы води и почвы на некоторых из них и предупредили, что купаться там нельзя.

Пробы воды для исследования по паразитологическим и микробиологическим показателям взяли в августе на «Большом пляже» в Пряжинском районе, расположенном в четырех километрах от поселка Эссойла в сторону Петрозаводска.

Оказалось, что вода и почва по микробиологическим показателям не соответствует санитарным нормам.

На берегу озера Лососинное в Прионежском районе и около водоема в Пряже на улице Советской оказалась непригодной для отдыха только почва.

Эту информацию довели до сведения районных администраций, чтобы власти приняли меры. // Фото: beren-dey/livejournal