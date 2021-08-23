Компания из Петербурга испортила сельскохозяйственную землю в Карелии

Четыре гектара земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащие предприятию из Санкт-Петербурга, пострадали от его деятельности. В Россельхознадзоре по Карелии сообщили, что проверка ведомства и Карельской межрайонной природоохранной прокуратуры выявила вопиющие нарушения.

Поводом к выезду специалистов надзорных ведомств послужило обращение гражданина, который был недоволен сложившейся ситуацией. В результате выяснилось, что земля действительно используется не по назначению.

Предприятие устроило на участке в четыре гектара песчаный карьер, произвело выемку песка и песчано-гравийной смеси на площади 4514 кв. м. Вдобавок компания вырубила деревья, сняла с поверхности земли слой дерна, выкопала грунт.

«Освобожденный от покрывающих пород периметр был подвергнут выработке до установления «отрицательного» уклона», - сообщили в Россельхознадзоре.

Проекта рекультивации земельного участка у собственника не было, мероприятия по сохранению и рациональному использованию плодородного слоя почвы оно не проводило. В результате по итогам проверки предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей. // Фото: joergip31/Pixabay