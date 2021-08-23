Из-за неплательщика алиментов в Сортавале наказали бухгалтера

С жителя Сортавалы по суду взыскали алименты на ребенка. Но бухгалтерия по месту его работы почему-то не вычитала из зарплаты сотрудника указанную в исполнительном листе сумму. В результате ответственность понес бухгалтер, сообщили в УФССП по Карелии.

Приставов насторожило, что из организации не приходят сведения об удержании алиментов с доходов должника. Не получили они эти сведения и при увольнении мужчины с работы.

Проведенная проверка показала, что в бухгалтерии не вычитали алименты из зарплаты нерадивого отца. На виновное должностное лицо наложили административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

При этом потом должник оплатил задолженность по алиментам в полном объеме, устроился на новое место работы и предоставил трудовой договор судебному приставу-исполнителю. // Фото: Chronomarchie/Pixabay