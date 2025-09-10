Врачи посоветовали спать на работе

Небольшой сон во время работы помогает работнику сбросить усталость и продолжить эффективнее выполнять задачи дальше. Этим поделилась "Lenta.ru".

За 15-20 минут организм сбросить напряжение, которое накопилось за первую половину рабочего дня. Короткий сон повышает креативность и интеллектуальную работоспособность сотрудников, отметили эксперты.

Ощущение разбитости и усталости после дневного сна может появиться, если его продолжительность равна 40 минутам.