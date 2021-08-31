Врач перечислил ранние признаки инфаркта и инсульта

Терапевт Дмитрий Карпенко перечислил ранние признаки инсульта и инфаркта. Слова специалиста приводят «Аргументы и факты».

Медик отметил, что эти заболевания часто развиваются бессимптомно. Человек может спутать их признаки с усталостью или недомоганием и вовремя не обратиться к врачу.

Карпенко указал, что о развитии инфаркта или инсульта сигнализируют онемение конечностей, слабость, проблемы опорно-двигательного аппарата. Кроме того, многие пациенты жалуются на трудности с речью, сильную головную боль, спутанность сознания.

Медик подчеркнул, что при отсутствии необходимого лечения у человека могут развиваться осложнения: нарушения двигательной функции, деятельности головного мозга, потеря зрения и слуха. Кроме того, терапевт не исключил и получение инвалидности пациентом. Фото pixabay.com/Pexels