31 августа 2021, 19:44
Россия

Денис Проценко предсказал новую вспышку Covid-19 в России

Осенью после возвращения россиян из отпусков в стране может осложниться эпидемиологическая ситуация

В сентябре-октябре в России возможна новая вспышка Covid-19. Такой прогноз сделал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, его слова приводит Ura.ru.

«Меня напрягает конец сентября - начало октября. Столкнется сразу три момента - грипп, ковид и возвращение людей из отпусков. Это все может создать предпосылки для вспышки и тяжелого течения болезни»,

- отметил медик.

Проценко констатировал, что людям придется научиться жить с коронавирусом, как это случилось с гриппом и другими инфекциями.

«Единственный путь - это профилактика и вакцинация. Осенью многое будет зависеть от позиции граждан. Если она будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек», - резюмировал врач. Фото pixabay.com/Anestiev

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денис проценко
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осень
Грипп
отпуск