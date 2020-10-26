Воду обнаружили на обращенной к Земле стороне Луны

Ученые в рамках исследований, проводившихся с использованием обсерватории SOFIA, впервые обнаружили следы воды на освещаемой Солнцем стороне Луны. Об этом сообщает «Интерфакс». Как отметил в «Твиттере» глава NASA Джим Брайденстайн, исследователи еще не знают, можно ли использовать воду в качестве ресурса.

«Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis (по высадке американских астронавтов на Луну в 2024 году)», - сообщил он.

В рамках программы Artemis в 2024 году планируется возвращение американских астронавтов на Луну и проведение исследований в районе ее Южного полюса, где должны находиться запасы воды в виде льда.

Ранее считалось, что вода на Луне может находиться в кратерах на ее обратной темной стороне, которая не подвергается солнечному нагреву.

Между тем, заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов в беседе с РИА Новости сообщил, что информация о том, что на освещенной стороне Луны есть признаки воды, известна российским ученым с 2010 года, но американские коллеги до последнего отказывались в это верить.

Впервые следы воды на поверхности Луны зафиксировал советский зонд в 1970-х годах. В 1990-х годах зонд NASA Clementine обнаружил вблизи полюсов Луны лед. В 2018 году NASA заявило, что на Луне, несомненно, есть вода, однако размеры ее запасов до конца не исследованы. (фото 3dnews.ru)