Маленькая девочка проглотила батарейку и умерла

Трехлетняя жительница Австралии умерла через несколько дней после того, как съела батарейку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC.

Родители ребенка обратились к медикам после того, как девочку стало тошнить. Они не подозревали, что дочь могла что-то съесть. Врач решил, что у девочки произошло пищевое отравление.

На следующий день у ребенка заболело горло и внезапно началось кровотечение из носа. Кроме того, она жаловалась на сильную боль в груди. Родители отвезли ее в больницу.

Однако врачи, не сделав рентген, заявили, что у девочки вирус, и отправили ее домой. После возвращения состояние ребенка продолжило ухудшаться.

Спустя несколько дней мать нашла дочь лежащей в луже крови, после чего вызвала скорую. Выяснилось, что девочка проглотила часовую батарейку, которая прожгла ей пищевод и попала в аорту. Ребенку сделали две операции, но спасти девочку так и не удалось. Фото bp.blogspot.com