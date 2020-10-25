Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство томатного сока

Регулярное употребление томатного сока способно оказать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. К такому выводу пришли ученые из Токийского медицинского и стоматологического университета, пишет РИА Новости.

В эксперименте приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. Специалисты предложили им в течение одного года пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах. В результате у 94 добровольцев с гипертонией значительно снизилось кровяное давление. Кроме того, у 125 пациентов уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности.

«Насколько нам известно, наша работа является первым исследованием, изучающим влияние употребления томатов или томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение года и в широком возрастном диапазоне», - уточнили специалисты. Фото wallbox.ru