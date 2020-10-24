24 октября 2020, 19:30
В WhatsApp появится долгожданная функция
Мессенджер сможет защитить данные пользователей с помощью сканирования лица
В мессенджере WhatsApp в скором времени должна появиться функция, которая поможет защитить персональные данные пользователя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инсайдеров.
По данным издания, в коде одной из бета-версий приложений для устройств на операционной системе Android упоминается аутентификация при входе с помощью сканирования лица. Подобная функция ранее была доступна только владельцам устройств на iOS c датчиками Face ID.
Инсайдеры подчеркивают, что такая биометрическая блокировка на большинстве Android-смартфонов не обеспечит защиту информации уровня iPhone, поскольку инструмент Face Unlock, основанный на фронтальной камере, можно обмануть фотографией или лицом похожего человека.