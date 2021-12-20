Водителя в Карелии отправят в колонию строгого режима за пьяную езду

Мужчину в Медвежьегорском районе один раз уже наказали за пьяное вождение, но он не сделал выводов. Теперь водителю предстоит отправиться за решетку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ранее 44-летнего судимого автомобилиста уже наказывали административно за то, что он сел за руль пьяным. Однако в апреле этого года инспекторы ДПС вновь остановили его в таком же виде на дороге около пгт. Повенец.

На этот раз для нарушителя наступила уголовная ответственность. Вину он не признал, но суд назначил мужчине наказание в виде восьми месяцев лишения свободы. Отбывать его он будет в ИК строгого режима.

Также водителя лишили на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор пока не вступил в законную силу. // Фото: ampravda.ru