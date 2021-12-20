Мужчина под звуки сирены вынес из магазина в Петрозаводске смартфоны

Магазин, специализирующийся на продаже смартфонов, несколько раз обворовали. В первый раз посетитель взял с выставочного стенда четыре смартфона. Сработала сигнализация. Мужчина, не обращая внимания ни на звуки сирены, ни на продавцов, ни на посетителей скрылся. Ущерб оценили в 99 тысяч 900 рублей, сообщили в пресс-центре МВД.

Затем магазин снова подвергся атаке. Пропали два гаджета, а ущерб составил 35 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что к хищению устройств причастен один и тот же человек. Подозреваемым оказался 30-летний ранее неоднократно судимый за кражи петрозаводчанин.

Часть похищенных мобильных устройств он успел сбыть, а два отдал полиции. По признакам грабежа возбудили два уголовных дела. Подозреваемого мужчину заключили под стражу за совершенное ранее преступление. (фото pixabay.com, Pexels)