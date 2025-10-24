Внимательный работник салона связи спас пенсионерку от мошенников

Сотрудник магазина в Карелии стал героем. Молодой человек спас пенсионерку от дистанционных обманщиков. Правоохранители поощрили молодого человека за профессионализм, добросовестный труд и активную гражданскую позицию, содействие органам внутренних дел.

В МВД рассказали, как мошенники пытались провести пенсионерку. Петрозаводчанка пришла в салон сотовой связи, чтобы сделать перевод 100 тысяч через платежную систему. Как сделать это самостоятельно, женщина не знала. На помощь пришел сотрудник. Он спросил, кому нужно перевести деньги, но петрозаводчанка сама не знала. При этом перевод требовалось совершить в другую страну.

Молодой человек с осторожностью беседовал с попавшей под влияние аферистов женщиной и вызвал полицию. Вскоре женщина и сама поняла, что находилась под влиянием злоумышлеников. Она сильно разволновалась, но молодой человек разговорами ее успокоил. В итоге деньги остались при женщине.

Полицейские поблагодарили молодого человека.