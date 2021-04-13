Власти Петрозаводска потратят более 9 миллионов на два новых светофора

Специалисты компании ООО «СМС», с которой мэрия заключила контракт, установят два новых светофора.

Светофоры появятся на пересечении улиц Кирова и Еремеева, а также Соломенского шоссе и улицы Тимоскайнена, сообщили в администрации города. Работы планируется завершить к 31 августа. Цена контакта - 9,2 млн рублей. Деньги выделены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Соломенном помимо светофора, который будет оснащен пешеходным вызывным устройством, сделают тротуары, смонтируют ограждения и установят дополнительное освещение. (фото vesti-omsk.ru)