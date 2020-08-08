Власти Карелии помогли семье с тройняшками в покупке квартиры

Еще одна карельская семья с тройняшками справила новоселье, написал на своей странице «ВКонтакте» губернатор.

В прошлом году у петрозаводчан на свет родились трое сыновей. Республиканские власти помогли родителям решить жилищный вопрос. Семья получила из карельской казны 3,3 миллиона рублей на покупку жилья. На эти деньги петрозаводчане приобрели трехкомнатную квартиру.

Глава Карелии напомнили, что с прошлого года в республике финансово помогают семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, где одновременно родились трое и более детей.

«Единовременную денежную выплату на покупку или строительство жилья в 2020 году получили уже четыре семьи: две из Петрозаводска, а также из Пудожского района и Костомукши», - сообщил Артур Парфенчиков. Глава добавил, что в ближайшее время деньги выделят еще одной семье с тройняшками.