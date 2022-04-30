В заповеднике «Кивач» восстановили популяцию жемчужницы

Текст: Хельга Белянцева

Одним из главных брендов Карелии мог бы по праву стать речной жемчуг, который в изобилии добывали в северных реках в прежние времена. Но, к несчастью, пресноводная (европейская) жемчужница — моллюск, который производит жемчуг, из-за неограниченного вылова стал редкостью.

Еще одна причина исчезновения жемчужницы — снижение популяции атлантического лосося в реках. Все дело в том, что жизнь этих двух видов тесно связана в природе. Личинки пресноводной жемчужницы паразитируют на молоди лосося, а взрослые моллюски фильтруют воду, делая ее пригодной для обитания благородной рыбы.

Об истории добычи жемчуга в Карелии, связи лосося и жемчужницы и восстановлении их популяции в реке Суна у знаменитого водопада, рассказал главный научный сотрудник лаборатории паразитологии растений и животных Института биологии КарНЦ РАН Евгений Иешко во время семинара «Заповедник «Кивач» туристический», который прошел в середине апреля в Национальной библиотеке РК.

– В прежние времена никаких драгоценных камней в Карелии не добывали, и единственной драгоценностью, служившей своеобразной валютой, здесь был жемчуг, — рассказывает Евгений Иешко. — Его получали из моллюска, который называется европейская жемчужница. Она вырабатывает перламутр. Кстати, это слово переводится с немецкого как «мать жемчуга». Жемчуг образуется, когда в мантийную полость моллюска случайно попадает песчинка. Она покрывается перламутром, так же, как и створки раковины. При этом жемчуг получается самой разной формы. Но это явление достаточно редкое.

Фото: Национальный музей Карелии

«Для того чтобы этот жемчуг добыть, жемчужницу нещадно уничтожали. Ведь чтобы набрать достаточное количество жемчуга, из которого делали украшения, расшивали им одежду и головные уборы, надо было убить огромное количество моллюсков».

Кокошник каргопольский. Фото: Национальный музей Карелии

Пресноводная жемчужница является уникальным объектом фауны северной природы. Особенно много ее было в Шотландии, а также в наших северных реках, которые были своеобразным «эльдорадо» по добыче жемчужницы. Первые документальные свидетельства об освоении этих рек относятся к XVI веку. Промысел жемчуга в Карелии подтвержден документом 1563 года, в котором говорится, что десятая часть добытого жемчуга принадлежит государству. Особенно большая численность жемчужницы была в реке Кемь. Это крупнейший водосбор в нашей республике, который простирается от Финляндии до Белого моря. И на всем своем протяжении, а особенно в верховьях, Кемь славилась запасами жемчужницы. Недаром город Кемь в своем гербе, который был присвоен городу в 1788 году, имеет жемчужное ожерелье.

Бусы из речного жемчуга. XX век

«Знаменитый финский фотограф и писатель Инха в своей книге о жизни и укладе карелов уделяет внимание и добыче жемчуга. Этим промыслом карелы занимались не только у себя на родине, но и в Финляндии. И проблема сохранения жемчужницы тоже простирается далеко в прошлое. Например, шведский король Густав Вааса в XVI веке требовал ограничить варварское истребление жемчужницы в реках».

Одной из лучших жемчужных рек в северной Карелии считалась река Писта, ее жемчуг славился особой яркостью. К сожалению, колония жемчужницы в этой реке была истреблена еще в те времена.

Девушки из села Видлица в головных уборах, украшенных жемчугом. Фото: Национальный музей Карелии

Уже в наши дни проводились исследования, в которых участвовал Карельский научный центр РАН, — говорит Евгений Иешко. — Мы имели возможность изучить современное состояние северных карельских рек и установили, что все-таки еще есть такие места, где жемчужница сохранилась. Мы обнаружили достаточно крупную колонию в одном из притоков реки Писта. Максимальный возраст моллюсков в этой колонии составляет 108-110 лет. Такое долгожительство объясняется низкими температурами окружающей среды, а также скудностью питания, которое осуществляется путем фильтрации воды. В таких условиях жемчужница может прожить до 120 лет. Определение возраста производится путем подсчета годовых колец на раковине моллюска. Также существуют и более точные современные способы. Жемчужница – довольно крупный моллюск, некоторые экземпляры достигают 14-17 см. Жемчуг обычно находят внутри особей, достигших 15-20 летнего возраста.

Фото: Государственный природный заповедник «Кивач»

«Крупные колонии жемчужницы до сих пор можно обнаружить в Шотландии и в России – в Мурманской области, в Карелии. У нас в республике наибольшая численность зафиксирована в реке Кереть. Там насчитывается колония в несколько миллионов особей. Тем не менее, в России пресноводная жемчужница занесена в Красную книгу, в Европе отнесена к самой строго охраняемой категории – исчезающий вид».

Как отметил Евгений Иешко, хотя считается, что гидростороительство вредит численности жемчужницы, сохранилась также колония моллюсков в устье реки Кемь, несмотря на возведение ГЭС и активное освоение реки в 20 веке. Однако за годы исследований пресноводной жемчужницы в XXI веке карельские ученые обнаружили только одну жемчужину размером 5 мм в диаметре.

Фото: Государственный природный заповедник «Кивач»

— Поскольку я паразитолог, у меня иногда спрашивают, почему я занимаюсь изучением жемчужницы, — продолжает ученый. — Меня прежде всего интересует, как развивается личинка пресноводной жемчужницы. Это животное раздельнополое, в отличие от многих гидробионтов. У самки летом после оплодотворения образуется колоссальное количество личинок (глохидиев) – они исчисляются миллионами. Выброс личинок происходит в течение очень короткого периода в осеннее время, когда температура воды опускается ниже 10 градусов. После этого каждая личинка обязательно должна найти промежуточного хозяина.

В наших суровых условиях пережить зиму очень сложно, поэтому эволюционно так сложилось, что промежуточным хозяином для личинок жемчужницы является массовый вид рыбы, которая обитает в этих же условиях – кумжа (форель) и атлантический лосось. В Карелии представлен как проходной лосось (семга) – в Беломорских реках, так и пресноводный лосось, который распространен в крупных озерах – Онего и Ладоге.

«Личинки жемчужницы находят себе благоприятные условия для зимовки на жабрах молоди лосося, подросшей за лето. Хозяин окружает каждую личинку цистой и «вынянчивает» в течение зимы. За это время личинка проходит метаморфоз и превращается в маленького моллюска. Весной следующего года, когда температура воды поднимается выше 10 градусов, он покидает хозяина и начинает самостоятельную жизнь – опускается на дно и в грунте проводит три первых года своей жизни».

Поэтому вопрос сохранения жемчужницы не ограничивается охраной только моллюска. В первую очередь это сохранение необходимых условий и наличие популяции лосося.

Но сейчас лосось у нас есть почти во всех реках, чего нельзя сказать о жемчужнице. Дело в том, что должно быть достаточное количество молоди рыбы, чтобы жемчужница имела благоприятные условия для развития и сохранения.

Выход личинок происходит именно осенью, поскольку в это время не так активна иммунная система у рыбы, и у молоди лосося еще не вполне развиты иммунные механизмы. Поэтому в таких условиях приживаемость глохидиев максимальная. Но 100-процентной выживаемости это не гарантирует. Если из каждой самки жемчужницы выходят до 4 миллионов глохидиев, то промежуточного хозяина себе находят только 0,004 процента из них. Личинки скапливаются на мелководных спокойных участках на порогах, где любит кормиться молодь лосося. За счет дыхательных движений рыба собирает личинки жемчужницы на свои жабры.

Атлантический лосось. Фото: Государственный природный заповедник «Кивач»

Специалисты изучают все эти процессы и прослеживают их динамику. Это необходимо для того чтобы прогнозировать успех акклиматизации и сохранения жемчужницы в реках. Такой проект реализовался в заповеднике «Кивач» с 2012 года.

Ученые занимаются изучением пресноводной жемчужницы в заповеднике «Кивач». Фото: Государственный природный заповедник «Кивач»

В результате хозяйственной деятельности человека в Суне ниже водопада была полностью уничтожена популяция лосося и жемчужницы. Сотрудники заповедника и Карельского научного центра РАН успешно провели работу по восстановлению численности лосося. Сейчас наблюдается регулярно повторяющийся нерест лосося ниже Кивача.

— Для восстановления утраченного биоразнообразия из донорской популяции жемчужницы реки Немина Медвежьегорского района взяли более 400 особей, которые были перемещены в реку Суна. Их распределили в наиболее удобных для жизни местах. И через три года мы уже нашли молодых моллюсков, которые появились на порогах, — говорит Евгений Иешко.

На сегодняшний день задачу можно считать выполненной — в реке ниже водопада Кивач восстановлена популяция европейской жемчужницы. В 2019 году в ней насчитывалось уже около 500 особей.