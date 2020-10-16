В Заксобрании предложили госпрограмму по развитию спорта в школах

В Законодательном собрании Карелии намерены создать государственную программ по развитию спортивной инфраструктуры в учебных заведениях. Об этом сообщили на заседании парламентского комитета по образованию, культуре и делам молодежи. Депутаты оценили состояние спортивной инфраструктуры в школах и техникумах, заслушав доклады регионального министра образования Романа Голубева и руководителя профильного комитета петрозаводской мэрии Любови Иконниковой.

Председатель комитета ЗС Галина Гореликова напомнила, что 6 октября президент России провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Глава государства обратил внимание на то, что необходимо создать инфраструктуру для массового занятия спортом начиная с ясельного возраста. Этим и был обусловлен запрос карельских депутатов заслушать доклады чиновников, курирующих данное направление.

Как сообщил министр образования Роман Голубев, в Карелии 137 спортивных площадок возле государственных и муниципальных образовательных организаций нуждаются в том или ином ремонте или дооснащении. 87 спортзалов требуют значительных ремонтов. При этом ремонт спортивного зала сам по себе не означает, что он приведен в идеальное состояние. Например, очень дорого стоит само напольное покрытие.

Если говорить о перспективе, одобрено трехлетнее соглашение с Министерством просвещения России на дальнейший ремонт спортзалов в селе – в общей сложности около 60 миллионов. Между тем определен перечень тех образовательных организаций, на которые ложится наибольшая нагрузка в районах, небольших городах, где ремонт был бы приоритетен. Это 28 спортивных залов, ремонт в которых оценивается в 84 миллиона рублей. Мы в рамках рассмотрения будем заявлять финансирование данных работ,

– рассказал министр. Еще 70 миллионов рублей необходимо на аналогичные цели в учреждениях среднего профессионального образования.

Галина Гореликова отметила, что очень важно иметь в бюджете строку на развитие инфраструктуры в системе образования.

Мы с 2010 года никак не можем один дополнительный час физкультуры, выделенный для школьников, включить в расписание! Одного спортзала не хватает, чтобы развести классы,

- возмутилась депутат.

Председатель образовательного комитета мэрии Петрозаводска Любовь Иконникова сообщила, что в карельской столице потребность в капитальных ремонтах остается актуальной для большинства организаций. Многолетней вопиющей проблемой остается отсутствие спортивного зала в спортшколе №14. Там неудовлетворительное состояние несущих строительных конструкций, эксплуатация зала прекращена в 2015 году. Все эти годы планировался его ремонт, он оказалось, что провести его невозможно.

В 2020 году корпус спортзала обследовали, и было выявлено, что продолжается деформация самого здания. Признано нецелесообразным ремонтировать этот объект. Рекомендовано снести этот корпус и построить новый. Стоимость оценивается в 60 миллионов рублей,

– сообщила чиновник.

Любовь Иконникова отметила, что в ряде школ – например, в Ломоносовской гимназии – спортивных площадок нет в принципе: их создание не предусматривалось проектом.

В целом на сегодняшний момент стоимость модернизации пришкольных площадок оценивается в 500 миллионов рублей. Из них 450 миллионов – средства, необходимые для ремонта существующих объектов,

– рассказала Иконникова. Она также отметила, что в Петрозаводске спортивные объекты в школах часто находятся в гораздо худшем состоянии, чем в районах Карелии.

Галина Гореликова уверена, что с этой проблемой Петрозаводску не справиться в одиночку, без софинансирования.

Давайте для Петрозаводска сделаем отдельную программу исключительно на эти нужды, конкретно для образовательных организаций. Потому что большая часть детей проживает здесь,

– сказала председатель профильного комитета ЗС.

Галина Гореликова отметила, что из федеральной казны выделяются средства на создание школьной спортивной инфраструктуры на селе и в малых городах. Петрозаводск же ни в одну из программ не входит.

Приходится изыскивать средства в республиканском бюджете для устранения очень серьезных предписаний, когда находиться в помещениях уже небезопасно. В Петрозаводске большое количество организаций нуждаются в обновлении инфраструктуры,

- сообщила Галина Гореликова.

По мнению депутата, министерство образования должно подготовить региональную программу по развитию спортивной инфраструктуры учебных заведениях. Под нее должны выделяться средства из регионального бюджета.