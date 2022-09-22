В Заксобрании Карелии рассмотрели закон о земельных участках

22 сентября на заседании Законодательного Собрания РК депутаты приняли в первом чтении законопроект, который существенно снижает максимальную площадь земельных участков, которые могут находиться в собственности у одного гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство.

По федеральному законодательству, максимальная площадь установлена на уровне 0,5 гектара. Регионам было разрешено увеличить максимальную площадь находящихся в собственности участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, но не больше, чем в пять раз. В 2004 году в Карелии был принят закон, по которому разрешено "в одни руки" отдавать для ведения личного подсобного хозяйства не более 2,5 гектара земли. Теперь депутаты хотят ограничить максимально разрешенную площадь до 1 гектара. В карельском правительстве это объясняют дефицитом свободных земель и стремительным ростом желающих обзавестись участком для ведения личного подсобного хозяйства.

Если в 2021 году от граждан поступило 723 заявления с просьбой дать землю, то в 2022 году уже 2021 гражданин заявил о желании вести подсобное хозяйство. Депутаты приняли законопроект в первом чтении. Фото: unsplash.com